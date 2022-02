Scuola, quarantene dimezzate e meno Dad: via a nuove regole (Di martedì 8 febbraio 2022) Al via oggi le nuove regole "semplificate" per la gestione dei casi Covid nelle scuole, varate dal Consiglio dei Ministri e pubblicate in Gazzetta Ufficiale venerdì la scorsa settimana. Queste le novità.Scuola DELL`INFANZIA - SERVIZI EDUCATIVI PER L`INFANZIA - Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l`attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l`utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell`ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato fai-da-te) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell`ultimo contatto. Con cinque o più casi di positività nella ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 8 febbraio 2022) Al via oggi le"semplificate" per la gestione dei casi Covid nelle scuole, varate dal Consiglio dei Ministri e pubblicate in Gazzetta Ufficiale venerdì la scorsa settimana. Queste le novità.DELL`INFANZIA - SERVIZI EDUCATIVI PER L`INFANZIA - Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l`attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l`utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell`ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato fai-da-te) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell`ultimo contatto. Con cinque o più casi di positività nella ...

