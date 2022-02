Scuola: portavoce nazionale consulte, 'bene incontro con Bianchi, ma II prova scritta si farà' (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "L'incontro con il ministro Bianchi è andato molto bene. Ma non siamo stati assecondati sull'eliminazione della seconda prova scritta della maturità, che si farà". Ne parla con l'Adnkronos al termine dell'incontro con le consulte studentesche il portavoce nazionale, Marco Scognamillo, studente al terzo anno di liceo classico Azuni a Sassari, dove hanno studiato due capi di Stato, Antonio Segni e Francesco Cossiga. Sarà un segno? "Me lo auguro. La mia è una passione e l'impegno che richiede è enorme", risponde scherzando il giovane portavoce nazionale degli studenti italiani delle superiori di secondo grado. "Ci dispiace non essere stati accontentati sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "L'con il ministroè andato molto. Ma non siamo stati assecondati sull'eliminazione della secondadella maturità, che si". Ne parla con l'Adnkronos al termine dell'con lestudentesche il, Marco Scognamillo, studente al terzo anno di liceo classico Azuni a Sassari, dove hanno studiato due capi di Stato, Antonio Segni e Francesco Cossiga. Sarà un segno? "Me lo auguro. La mia è una passione e l'impegno che richiede è enorme", risponde scherzando il giovanedegli studenti italiani delle superiori di secondo grado. "Ci dispiace non essere stati accontentati sulla ...

