Safer Internet Day | contro i pericoli della rete

«Internet is for porn» (Internet è per la pornografia, ndr) cantavano i pupazzi di Avenue Q nel 2003. Quasi vent'anni dopo, l'accesso al web è definito un «diritto fondamentale» dall'86,3% degli italiani. Secondo lo studio realizzato da Censis in collaborazione con Windtre, il 91,5% degli italiani utilizza Internet per rimanere in contatto con familiari, amici e conoscenti. Il 78,9% va online per questioni legate alla salute, mentre il 75,9% lo fa per pagare bollette, multe e tasse. Il 75,5% lo usa per le attività del tempo libero - gaming, film, serie tv e partite di calcio - e il 74,1% per acquisti online. L'86,9% degli occupati usa il web per lavoro, l'83,6% degli studenti per le attività didattiche. Internet è indispensabile certo, ma non esente da pericoli. Il 54,3% degli italiani teme frodi

