Recensione friggitrice ad aria Proscenic T21 | mai più senza

Leggi su tuttotek

(Di martedì 8 febbraio 2022) In questo articolo vedremo ladellaadT21. Sarà riuscita questa air fryer a soddisfarci? Scopriamolo insieme Abbiamo imparato a conoscerecon diverse recensioni come ad esempio con l’aspirapolvere cordlessP10 Pro o ancora con laadpiù grande della casa che porta il nome diT31. Ora è arrivato il momento di friggere, rigorosamenteolio, qualche patatina conT21 e vedere cosa succede. Ovviamente i test effettuati non ci hanno trasformato in Carlo Cracco ma scoprirete che non potrete fare a meno di una di queste macchine per il fritto admai più. Scheda tecnica Dimensioni: ...