Advertising

repubblica : Inchiesta plusvalenze Inter, acquisizioni della Finanza presso la sede Covisoc della Federcalcio a Roma [di Sandro… - alessandro1up : RT @CalcioFinanza: Indagine sulle plusvalenze dell'Inter, perqusizione della Guardia di Finanza negli uffici della Covisoc l' - zazoomblog : Plusvalenze Inter perqusizione della GDF nella sede Covisoc - #Plusvalenze #Inter #perqusizione - Ilconservator : RT @CalcioFinanza: Indagine sulle plusvalenze dell'Inter, perqusizione della Guardia di Finanza negli uffici della Covisoc l' - andre85milan : RT @repubblica: Inchiesta plusvalenze Inter, acquisizioni della Finanza presso la sede Covisoc della Federcalcio a Roma [di Sandro De Ricca… -

Ultime Notizie dalla rete : Plusvalenze Inter

La Repubblica

...realizzando piazzamenti in coppa Uefa ed Europa league e finale di coppa Italia persa con l'), ... Quando si è esaurita la vena magica dello scopritore di talenti, con successive ricche, ...... abili a scovare ovunque calciatori in grado di portare a, ossigeno dei club di ... acquistato dal Perugia in uno scambio con Brienza e Codrea, venduto all'per 6,5 milioni di euro ...nella sede della Federcalcio, a Roma, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano che indaga sulle plusvalenze dell’Inter. Lo riporta Repubblica.entra così nell'inchiesta del procuratore affiunto Maurizio Romanelli e del pm Giovanni Polizzi sulle presunte plusvalenze illecite realizzate dall'Inter.