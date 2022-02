Ottant’anni e non sentirli, lunghi applausi per Maurizio Pollini a Santa Cecilia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ottant’anni, non sentirli e non dimostrarli. Maurizio Pollini, che ha spento 80 candeline il 5 gennaio scorso, è tornato ieri sera all’Auditorium Parco della Musica di Roma in una Sala Santa Cecilia gremita per la Stagione di Musica da Camera dell’Accademia di Santa Cecilia, impaginando brani di Beethoven, Chopin e Schumann. Parterre de Roi per il grande pianista, accolto trionfalmente da lunghissimi applausi al termine del concerto e dopo il bis. Tra il pubblico c’erano esponenti del mondo della cultura, del giornalismo e della politica tra i quali Bruno Vespa, Corrado Augias con la figlia Natalia, il compositore Nicola Piovani, l’attrice Stefania Sandrelli, il senatore Luigi Zanda e il direttore di Rai ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) –, none non dimostrarli., che ha spento 80 candeline il 5 gennaio scorso, è tornato ieri sera all’Auditorium Parco della Musica di Roma in una Salagremita per la Stagione di Musica da Camera dell’Accademia di, impaginando brani di Beethoven, Chopin e Schumann. Parterre de Roi per il grande pianista, accolto trionfalmente dassimial termine del concerto e dopo il bis. Tra il pubblico c’erano esponenti del mondo della cultura, del giornalismo e della politica tra i quali Bruno Vespa, Corrado Augias con la figlia Natalia, il compositore Nicola Piovani, l’attrice Stefania Sandrelli, il senatore Luigi Zanda e il direttore di Rai ...

