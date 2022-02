Napoli | rinnovo Koulibaly | bisogna aspettare | ma De Laurentiis vuole blindare il difensore

Advertising

TUTTOJUVE_COM : Koulibaly, il Napoli offre il rinnovo a 5 milioni a stagione - mick_napoli_ : RT @tuttonapoli: CdS - Il Napoli vuole blindare Osimhen: contratto già lungo, ma si pensa a rinnovo - tuttonapoli : CdS - Il Napoli vuole blindare Osimhen: contratto già lungo, ma si pensa a rinnovo - cn1926it : Il #Napoli pronto a blindare #Koulibaly: sarà lui capitan futuro @kkoulibaly26 - infoitsport : Osimhen, l'entourage: 'Il Napoli sta preparando il rinnovo di Victor per blindarlo dalle offerte Premier League. Es… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rinnovo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ilè intenzionato a rinnovare il contratto di Koulibaly, ma le tempistiche potrebbero essere lunghe Il contratto con ildi Kalidou Koulibaly scade nel 2023 e per la prossima estate si sarebbero già fatte avanti alcune big, tra cui anche la Juventus che ci starebbe facendo un ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Offerta al ribasso per ildi David Ospina Osimhen: "Voglio vincere per, per la città sarebbe strepitoso" CONTENUTI EXTRA FIRST ...Il contratto con il Napoli di Kalidou Koulibaly scade nel 2023 e per la prossima estate si sarebbero già fatte avanti alcune big, tra cui anche la Juventus che ci starebbe facendo un pensierino.Una notte con il trofeo sotto le coperte, ora però in testa c’è il Napoli. Il club azzurro è certamente desideroso ... Per quanto concerne il rinnovo, il difensore senegalese ha il contratto in ...