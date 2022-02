Napoli | Koulibaly domani in città Punta l’Inter

(Di martedì 8 febbraio 2022) Kalidousarà a, dopo il trionfo in Coppa d’Africa col suo Senegal. La sua ultima apparizione risale al primo dicembre, nel 2-2 contro il Sassuolo; poi l’infortunio al bicipite femorale, quindi la pausa natalizia, il Covid e l’impegno nel torneo continentale. Giovedì mattina sarà di nuovo in campo con la casacca azzurra per l’allenamento a Castel Volturno. C’è la sfida controin vista:sta bene, ha voglia di giocare e di tornare a blindare la difesa con Rrahmani al centro. Oltre atorna anche Anguissa, sconfitto in semifinale e alla fine terzo in Coppa d’Africa con il suo Camerun. Chi si è fermato nel corso della pausa nazionali è Lozano, che in Messico ha rimediato la lussazione alla spalla destra che lo terrà fuori dal campo per un ...

Ecco quanto dichiarato: 'Kalidounon andrebbe mai in un'altra squadra italiana. Qualora lasciasse ilapproderebbe all'estero, magari in Premier League oppure in Bundesliga. Ma quello ...Buone notizie per Luciano Spalletti e per tutto il. Il tecnico azzurro comincia addirittura ad avere problemi d'abbondanza, dopo aver dovuto ...e Anguissa saranno a disposizione per la ...“Il Napoli ora lotta per il vertice, anche per il ritorno di Anguissa e Koulibaly. Contro il Venezia hanno giocato benissimo, con Osimhen che ha fatto un grandissimo gol, meraviglioso. Non era facile ...Anche perché ora non ci sono più alibi, da domani con il rientro di Anguissa e Koulibaly la squadra è davvero al completo (manca solo Lozano per infortunio), ed il Napoli ha tutte le carte in regola ...