'Mia figlia molestata in classe'. Il racconto della ragazzina: 'Ora non dormo più' (Di martedì 8 febbraio 2022) Firenze, 8 febbraio 2022 - " Chi la riconosce? ". In pochi minuti le immagini del fondoschiena di una minorenn e con tanto di punto interrogativo sono state condivise da decine di compagni e poche ... Leggi su lanazione (Di martedì 8 febbraio 2022) Firenze, 8 febbraio 2022 - " Chi la riconosce? ". In pochi minuti le immagini del fondoschiena di una minorenn e con tanto di punto interrogativo sono state condivise da decine di compagni e poche ...

Advertising

GrandeFratello : Quanto vi sono mancate le emozioni di #GFVIP? ?? Questa sera non ci risparmiamo, a cominciare da Nathaly che ricever… - RaiRadio2 : «Ho il braccialetto di mia figlia, ad ogni prova difficile lo porto sempre dietro perché mi dà forza.»… - sergionebg : RT @GermanoBonaveri: La mia farmacista, dopo il terzo tampone negativo nonostante TUTTI i sintomi: - Fallo tra 5 gg. Mia figlia ha avuto il… - Stefyndq : RT @TgLa7: Vaccino ai minori, le dichiarazioni di @GiorgiaMeloni: 'Non vaccinerò mia figlia Ginevra di 5 anni. Mi preoccupa che chiunque ab… - Mania48Mania53 : RT @AretusaMoro: @EugenioTontini Nn potrò mai perdonare chi ha tolto 2 anni d'infanzia a mia figlia. Per me possono pure morire. La pietà è… -