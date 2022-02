LIVE Sci alpino, superG Pechino 2022 in DIRETTA: Mayer terzo oro, eguaglia Aamodt. Flop Paris e Innerhofer (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.27 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Siate fiduciosi, le chance oggi non mancheranno per vincere medaglie…Un saluto sportivo. 5.25 L’americano River Radamus è 15° a 1?69. I piazzamenti finali degli azzurri: 18° Marsaglia, 21° Paris. Da ora scenderanno solo atleti di terza e quarta fascia. 5.23 Lo sloveno Bostjan Kline, 19°, fa scalare Paris in 20ma posizione. 5.20 Matthias Mayer è entrato nella storia: solo il norvegese Kjetil André Aamodt ha vinto tre ori in tre Olimpiadi diverse nello sci alpino maschile, peraltro tutti in superG (1992, 2002 e 2006). Mayer invece ne ha vinti due in superG (2018 e 2022) e uno in discesa (2014). 5.19 ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.27 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Siate fiduciosi, le chance oggi non mancheranno per vincere medaglie…Un saluto sportivo. 5.25 L’americano River Radamus è 15° a 1?69. I piazzamenti finali degli azzurri: 18° Marsaglia, 21°. Da ora scenderanno solo atleti di terza e quarta fascia. 5.23 Lo sloveno Bostjan Kline, 19°, fa scalarein 20ma posizione. 5.20 Matthiasè entrato nella storia: solo il norvegese Kjetil Andréha vinto tre ori in tre Olimpiadi diverse nello scimaschile, peraltro tutti in(1992, 2002 e 2006).invece ne ha vinti due in(2018 e) e uno in discesa (2014). 5.19 ...

