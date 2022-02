L’hacker batte dove il dente duole | cioè la questione gas ed Ucraina

Leggi su panorama

(Di martedì 8 febbraio 2022) Nei giorni scorsi si sono susseguite notizie di attacchi cyber che hanno colpito i giornalisti di News Corp nonché sull’avventura di un “lupo solitario” statunitense che avrebbe causato un black-out informatico in Corea del Nord. Rispetto a questi accadimenti, molto più rilevanti sono le aggressioni denunciate da Oiltanking in Germania, SEA-Invest in Belgio ed Evos in Olanda. Quello che hanno in comune tali realtà è il settore di appartenenza alla movimentazione di idrocarburi, e il pensiero corre immediatamente alla crisi. Si potrebbe ipotizzare un disegno geo-politico per mettere ulteriore pressione all’Occialle prese con la difficile gestione della crisi con il Cremlino; in alternativa, però, si potrebbe immaginare che le organizzazioni criminali puntino a colpire quei sistemi che, di volta in volta, si dimostrano più sensibili e ...