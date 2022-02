La Vita in Diretta, si parla di Amadeus e Giovanna Civitillo scoppia in lacrime: ecco perché (Di martedì 8 febbraio 2022) Il trionfo di Amadeus sul palco dell’Ariston (sul quale si è trovato per la terza volta) ha conquistato alla moglie Giovanna Civitillo un’intervista a ‘La Vita in Diretta’, appuntamento pomeridiano fisso Rai condotto da Alberto Matano. Il successo di questa edizione è stato veramente inimmaginabile e non poteva che fruttare molto al conduttore Amedeo Sebastiani (in arte Amadeus), sicuramente sia in visibilità che, ammettiamolo, denaro. Il Festival gli ha fruttato un contratto di ben 500/600 mila euro. LEGGI ANCHE => Chi guadagna di più al Festival di Sanremo? Il cachet più strabiliante non è né di un cantante né di un ospite In prima fila all’Ariston non poteva certo mancare sua moglie Giovanna, che è ha sempre creduto nelle potenzialità del marito. ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 8 febbraio 2022) Il trionfo disul palco dell’Ariston (sul quale si è trovato per la terza volta) ha conquistato alla moglieun’intervista a ‘Lain’, appuntamento pomeridiano fisso Rai condotto da Alberto Matano. Il successo di questa edizione è stato veramente inimmaginabile e non poteva che fruttare molto al conduttore Amedeo Sebastiani (in arte), sicuramente sia in visibilità che, ammettiamolo, denaro. Il Festival gli ha fruttato un contratto di ben 500/600 mila euro. LEGGI ANCHE => Chi guadagna di più al Festival di Sanremo? Il cachet più strabiliante non è né di un cantante né di un ospite In prima fila all’Ariston non poteva certo mancare sua moglie, che è ha sempre creduto nelle potenzialità del marito. ...

