La Regina Elisabetta compie 70 anni sul trono: ma Harry e Meghan Markle non si fanno sentire (Di martedì 8 febbraio 2022) Harry e Meghan sono rimasti in silenzio a proposito dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta, niente auguri da Los Angeles. Sembra strano che i Sussex non si siano complimentati con la Regina, dato che lei è l'unica per cui la coppia ha sempre riservato un affetto speciale, nonostante tutti i drammi che li hanno coinvolti all'interno dei Windsor. Mentre a Buckingham Palace si festeggia la sua longeva sovranità, da Los Angeles Harry e Meghan non parlano. Da tanto tempo i due hanno disattivato i loro profili social, quindi ci sono probabilità che le loro congratulazioni non siano state pubbliche, ma ci siano comunque state. In fondo, perché no? In questo mondo, specialmente per ciò che riguarda chi è sempre nel mirino dei media, sembra come ...

