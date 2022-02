Juventus, Rabiot irriconoscibile: ecco perchè ora è diventato forte (Di martedì 8 febbraio 2022) Altra buona prestazione di Rabiot che, negli ultimi tempi, ha notevolmente alzato il suo rendimento. Ora il suo futuro può cambiare. Contro il Verona non abbiamo assistito solo ai primi gol, con la maglia bianconera, di Vlahovic e Zakaria; i novanta minuti dello Stadium ci hanno mostrato anche una prestazione di livello da parte di Rabiot il cui futuro potrebbe cambiare. LapresseAltra ottima prestazione da parte di Rabiot; il centrocampista francese, nonostante le difficoltà ad aiutare la squadra dal punto di vista realizzativo, anche contro il Verona ha dimostrato il suo ottimo momento di forma. Chiara Nasti, il freddo non le fa paura: si spoglia davanti al grattacielo, il motivo Novantaquattro minuti di sostanza, dinamico ed intelligenza tattica; l’ex PSG sta dimostrando di poter essere decisamente utile a questa ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 8 febbraio 2022) Altra buona prestazione diche, negli ultimi tempi, ha notevolmente alzato il suo rendimento. Ora il suo futuro può cambiare. Contro il Verona non abbiamo assistito solo ai primi gol, con la maglia bianconera, di Vlahovic e Zakaria; i novanta minuti dello Stadium ci hanno mostrato anche una prestazione di livello da parte diil cui futuro potrebbe cambiare. LapresseAltra ottima prestazione da parte di; il centrocampista francese, nonostante le difficoltà ad aiutare la squadra dal punto di vista realizzativo, anche contro il Verona ha dimostrato il suo ottimo momento di forma. Chiara Nasti, il freddo non le fa paura: si spoglia davanti al grattacielo, il motivo Novantaquattro minuti di sostanza, dinamico ed intelligenza tattica; l’ex PSG sta dimostrando di poter essere decisamente utile a questa ...

