Il Greco fa testo, il Greco fa festa! Maratona in streaming. (Di martedì 8 febbraio 2022) Mercoledì 9 febbraio si celebrala Giornata Mondiale della Lingua Greca , nata a Napoli nel 2016 su iniziativa di Jannis Korinthios (Università della Calabria) e istituita per Decreto dal Governo ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 8 febbraio 2022) Mercoledì 9 febbraio si celebrala Giornata Mondiale della Lingua Greca , nata a Napoli nel 2016 su iniziativa di Jannis Korinthios (Università della Calabria) e istituita per Decreto dal Governo ...

