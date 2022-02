Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè imita la rapper Cardi B e lei commenta: “È la star dello show” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Secondo me tu non te lo puoi neanche immaginare lontanamente”. Così Alfonso Signorini si è rivolto a Lulù Selassié durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 7 febbraio. Il conduttore ha infatti rivelato alla Princess che la star americana Cardi B ha parlato di lei in questi termini: “Wow: lei è chiaramente la star dello show”, ha scritto su Twitter (dov’è seguita da 21.6 milioni di follower). “Davvero? Ma siete sicuri che fosse il suo vero profilo?”, ha replicato incredula Selassié. “E certo!”, ha risposto il conduttore. “Adoro. Cardi ti amo! Spero di incontrarti presto”, ha concluso la Princess che nei giorni scorsi aveva imitato la rapper americana all’interno della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) “Secondo me tu non te lo puoi neanche immaginare lontanamente”. Così Alfonso Signorini si è rivolto aSelassié durante la puntata delVip andata in onda ieri 7 febbraio. Il conduttore ha infatti rivelato alla Princess che laamericanaB ha parlato di lei in questi termini: “Wow: lei è chiaramente la”, ha scritto su Twitter (dov’è seguita da 21.6 milioni di follower). “Davvero? Ma siete sicuri che fosse il suo vero profilo?”, ha replicato incredula Selassié. “E certo!”, ha risposto il conduttore. “Adoro.ti amo! Spero di incontrarti presto”, ha concluso la Princess che nei giorni scorsi avevato laamericana all’interno della ...

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - _bettercallgio_ : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - monicadragoni : RT @VicolodelleNews: #GFVip #Shock! #KatiaRicciarelli deride #LulùSelassié per il padre detenuto e manda l’ennessima bordata #lulufairy #lu… - uwuKoalix : RT @lasofdeitweet: il grande fratello dura 6 mesi e sanremo 5 giorni, poi ci chiediamo perché l’Italia non va avanti - giad99 : @smoking_wendy Si quello ok però da come fa passare sembra che siano poveracci quando magari con quello che già han… -