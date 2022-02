Giovani e sessualità: uno su quattro ha rapporti non protetti (Di martedì 8 febbraio 2022) 'La maleducazione sentimentale dei Giovani', è il nome del progetto realizzato da Fondazione Pro con il contributo di Fondazione Banco di Napoli, in collaborazione con la IV Municipalità, che tocca ... Leggi su globalist (Di martedì 8 febbraio 2022) 'La maleducazione sentimentale dei', è il nome del progetto realizzato da Fondazione Pro con il contributo di Fondazione Banco di Napoli, in collaborazione con la IV Municipalità, che tocca ...

globalistIT : Una ricerca della Fondazione Pro: 'I dati emersi dalle survey hanno mostrato criticità nelle loro abitudini' - salutedomani : IL 65% DEI GIOVANI NON PARLA DI SESSUALITA' IN FAMIGLIA, 1 SU 4 HA RAPPORTI NON PROTETTI - stop_fake_news_ : AGI - Prevenzione, sessualità, stili di vita, rapporto con gli adulti: questi i principali temi toccati dal progett… - EInformazione : GLI ADOLESCENTI E L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE SONDAGGIO SU 1000 STUDENTI: IL 65% DEI GIOVANI NON PARLA DI SESSUALITÀ… - Fond_Pro : Prevenzione, sessualità, stili di vita, rapporto con gli adulti: questi i principali temi toccati dal progetto ‘La… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani sessualità Giovani e sessualità: uno su quattro ha rapporti non protetti 'Dobbiamo alfabetizzare ragazze e ragazzi sui sentimenti - ha concluso Mirone - poi arriveremo a parlare di sessualità. Il nostro progetto è stato accolto con grande successo dai giovani, che hanno ...

"Sex education", a Savigliano due giorni per parlare di sessualità e identità sessuali Una due - giorni per parlare ai giovani di tematiche legate a sessualità, educazione e identità sessuali in modo professionale " con esperti qualificati " e con un pizzico di sana leggerezza. È "Sex education - insieme senza tabù", ...

Adolescenti: l'esplorazione della sessualità, tra social network e dating app State of Mind 'Dobbiamo alfabetizzare ragazze e ragazzi sui sentimenti - ha concluso Mirone - poi arriveremo a parlare di. Il nostro progetto è stato accolto con grande successo dai, che hanno ...Una due - giorni per parlare aidi tematiche legate a, educazione e identità sessuali in modo professionale " con esperti qualificati " e con un pizzico di sana leggerezza. È "Sex education - insieme senza tabù", ...