Advertising

sportli26181512 : Galano: 'Avevo proposte in B, ma per me Bari vale più della Serie A': Cristian Galano è tornato al Bari ed è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Galano Avevo

Calciomercato.com

Ricordo che nel giocoforza brevissimo periodo da commissario della Protezione Civile per la dismissione delle dighe ottocentesche di Figoi ea Genovasuggerito anche questa possibilità, ...Glidato 15 giorni, poi c'è stato il fatto di aver perso Botta, e chi non ha il piacere di ...e le alternative sulla trequarti Si è parlato anche della collocazione tattica di, ...Nel mercato di riparazione, il Ds Polito ha riportato a Bari Cristian Galano. Per il Robben di Puglia si tratta della quarta volta tra le fila dei galletti dopo l’esordio in serie B nella stagione ...Lo stesso Galano aveva lanciato mesi fa un allarme per la mancanza di medici e infermieri. «Abbiamo aspettato i soccorsi per due ore, mio figlio si è sentito male ma non è arrivato nessuno ad aiutarci ...