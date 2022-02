Esordio boom per Màkari 2 | il GF VIP resta dietro | gli ascolti del 7 febbraio 2022

(Di martedì 8 febbraio 2022) Continua il successo del prime time di Rai 1. Se è vero che domenica sera si è perso qualche spettatore strada facendo a “causa” dell’intervista di Fabio Fazio a Papa Francesco su Rai 3, ecco che si riprende subito la strada maestra. Il debutto diieri, 7, ha riscosso grande successo con oltre 5 milioni di spettatori davanti alla tv. La serie con Claudio Gioè è tornata su Rai 1 a meno di un anno di distanza da quando tutto ebbe inizio e Saverio Lamanna ha ritrovato il suo pubblico. Una differenza sostanziale e importante, che va sottolineata, anche quando si parla del crollo dide L’amica geniale, visto che la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, è tornata in onda due anni dopo rispetto alla seconda stagione. Inoltre la fiction di Rai 1 non ha avuto il traino dei 6 milioni di ...

Su Rai 1, invece, il debutto de L'amica geniale 3 è stato seguito da una media di 4,8 milioni nel primo episodio e circa ...Sanremo 2022, le canzoni più vendute a pochi giorni dal debutto al Festival. Primo posto in mano a Mahmood e Blanco, ecco la classifica ...Boom da oltre 6 milioni per il Papa che predica l'accoglienza ... Ascolti evidentemente tiepidi rispetto agli esordi delle due stagioni precedenti (vedi dati in basso, ndr). Rai3 ha trasmesso una ...