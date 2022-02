Energia | Cingolani “I costi di un anno di rincari superano incassi Pnrr”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Mi preoccupa il costo dell'. Il suo aumento nell'arco del prossimo, rischia di avere un costo superiore all'interno. Questo ci dice che il cosiddetto Piano Marshall non è la soluzione a tutti i nostri mali. Dipende da come sapremo sfruttarlo”. Lo dice il ministro per la Transizione ecologica Robertoin un'intervista a La Stampa. “Non è tanto la mole finanziaria – aggiunge – che deve metterci sull'attenti. E' il fatto che ilè un piano integrato, che mette insieme diversi pilastri: digitalizzazione, infrastrutture, transizione ecologica, ricerca, inclusione. E' molto più di un grande piano industriale, ed è finanziato in parte a fondo perduto e in parte tramite prestiti. Con un debito attorno al 160% del Pil, l'Italia non può sbagliare”.“Una transizione ...