Droni | Osservatorio PoliMi | nel 2021 riparte mercato

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo la frenata provocata dalla pandemia nel 2020, lo scorso anno è stato un anno dinza per il settore dei. Le esigenze di distanziamento sociale, di monitoraggio e di consegne rapide ed efficienti hanno mostrato in modo chiaro le potenzialità deltan to che, stando ai risultati della ricerca dell’della School of Management del Politecnico di Milano, presentata oggi durante il convegno online ‘: tra Tradizione e Innovazione’, nelilprofessionale deiin Italia ha raggiunto il valore di 94 milioni di euro. Lo scorso anno si è dunque registrata una crescita del 29% rispetto al 2020 che però, sottolineano gli analisti, non è stato sufficiente a tornare ai ...

