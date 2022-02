Covid Russia oggi, quasi 700 morti in 24 ore (Di martedì 8 febbraio 2022) La Russia segnala 165.643 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore e il bollettino riportato dall'agenzia Tass supera quota 13 milioni di casi da inizio pandemia. Secondo i dati diffusi stamani si sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Lasegnala 165.643 nuovi contaginelle ultime 24 ore e il bollettino riportato dall'agenzia Tass supera quota 13 milioni di casi da inizio pandemia. Secondo i dati diffusi stamani si sono ...

Advertising

giaime12 : @JohnTuld1 @Pendolare148 @bordoni_russia Critica perché il paese è una Merda, già che parli di follia Covid - telodogratis : Covid Russia oggi, quasi 700 morti in 24 ore - 361_magazine : #pechino2022 non mancano i problemi legati al Covid #IceHockey #Canada - italiaserait : Covid Russia oggi, quasi 700 morti in 24 ore - TV7Benevento : Covid Russia oggi, quasi 700 morti in 24 ore - -