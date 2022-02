Covid oggi Piemonte, 6.446 contagi e 25 morti: bollettino 8 febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.446 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 8 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 25 morti. I nuovi casi (di cui 5.526 dopo test antigenico) sono pari al 9,1% di 70.717 tamponi eseguiti, di cui 61.494 antigenici. Gli asintomatici sono 5.652 (87,7%). I ricoverati in terapia intensiva sono 93 (- 4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1922 (- 41 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 86.148. I tamponi diagnostici finora processati sono 14.848.917 (+ 70.717 rispetto a ieri). Sono 25, 3 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.446 ida coronavirus in, 82022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 25. I nuovi casi (di cui 5.526 dopo test antigenico) sono pari al 9,1% di 70.717 tamponi eseguiti, di cui 61.494 antigenici. Gli asintomatici sono 5.652 (87,7%). I ricoverati in terapia intensiva sono 93 (- 4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1922 (- 41 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 86.148. I tamponi diagnostici finora processati sono 14.848.917 (+ 70.717 rispetto a ieri). Sono 25, 3 di, i decessi di persone positive al test del-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione. Il ...

Costa: 'Nuova fase, poi stop mascherine al chiuso e Green pass' Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Oggi è un altro giorno su Rai 1. ... va considerato l'utilizzo di mascherine per il viso", per limitare la trasmissione di Covid - 19, ...

A Roma il post Covid rilancia la riapertura del Mediterraneo, storico hotel decò Sorprende, dunque, pensare che quasi un secolo ci separi dalla nascita di questo futuristico Hotel Mediterraneo, che ancora oggi fa mostra dei particolarissimi arredi concepiti da Mario Loreti.

Coronavirus in Calabria: 2453 nuovi positivi e 9 morti Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2093019 (+14.474). Le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria sono 184087 (+2.453) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri ...

COVID - Governo, nei prossimi giorni possibile aumento della capienza negli stadi Nelle prossime ore ci sarà una nuova ordinanza, nella quale verrà emesso lo stop alle mascherine all'aperto e, secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, molto presto si arriverà anche ...

