Continua il boom di Amadeus: ascolti record anche per i Soliti ignoti (Di martedì 8 febbraio 2022) Porta un pezzetto del suo Sanremo 2022 anche ai Soliti Igniti, e che pezzetto. Nella puntata del 7 febbraio 2022 del programma di Rai 1, Amadeus ha accolto primi classificati e ultimo classificato! La serata di ieri ha visto l'ennesimo riconoscimento per Blanco e Mahmood, arrivato nello studio del programma di Rai 1 per cantare la loro Brividi e anche tutta la felicità di Tananai che si sta godendo questo ultimo posto in classifica come se fosse arrivato primo! Dopo il successo con il Festival, Amadeus torna a fare grandissimi ascolti con la diretta de I Soliti ignoti, programma visto ieri da oltre 6 milioni di spettatori. Un successo strepitoso quindi anche per I Soliti ignoti che ieri tra ...

