“Con i suoi soldi…” Alfonso Signorini | pesante scivolata sulla concorrente GF Vip È polemica

(Di martedì 8 febbraio 2022) Nel corso della 40esima puntata i telespettatori avranno notato che la bella e silenziosa Federica Calemme, che era un vero e proprio ‘comodino’ all’interno dell’appartamento di Cinecittà, non era presente nello studio del GF Vip 6 e per salutarlasi è rivolto al neo-fidanzato Gianmaria Antinolfi. Peccato però per la sua brutta uscita. Non è la prima volta chefa una battuta poco gradita al GF Vip 6, spesso non è certo sua intenzione ma con i tipi di carattere con cui ha a che fare in ambito televisivo è facile che qualcuno si offenda. Specialmente se una donna indipendente non viene riconosciuta come tale, anche solo per scherzare. Ed è quello che è accaduto a Federica Calemme, attraverso lo scambio-lampo che il direttore del periodico Chi ha avuto con Gianmaria ...