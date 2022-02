Combinata nordica, programma Olimpiadi 9 febbraio: orari, tv, streaming, italiani in gara (Di martedì 8 febbraio 2022) Domani 9 febbraio inizierà il programma della Combinata nordica, ultima disciplina a prendere il via alle Olimpiadi di Pechino 2022, fatta eccezione per Skeleton e Bob. La prima gara sarà la gundersen individuale con salto da trampolino normale seguito da 10km di sci di fondo. Poche discipline arrivano a questa rassegna iridata con più punti interrogativi legati alle assenze “da tampone positivo”. Prima è arrivata la notizia della positività dell’estone Kristjan Ilves, a cui è seguito anche l’annuncio del norvegese Jarl Magnus Riiber, grande favorito e compagno di allenamento di Ilves. Le successive positività dei due tedeschi Eric Frenzel e Terence Weber hanno ulteriormente contribuito a creare una situazione di caos e incertezza intorno alla Combinata. Si arriva ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) Domani 9inizierà ildella, ultima disciplina a prendere il via alledi Pechino 2022, fatta eccezione per Skeleton e Bob. La primasarà la gundersen individuale con salto da trampolino normale seguito da 10km di sci di fondo. Poche discipline arrivano a questa rassegna iridata con più punti interrogativi legati alle assenze “da tampone positivo”. Prima è arrivata la notizia della positività dell’estone Kristjan Ilves, a cui è seguito anche l’annuncio del norvegese Jarl Magnus Riiber, grande favorito e compagno di allenamento di Ilves. Le successive positività dei due tedeschi Eric Frenzel e Terence Weber hanno ulteriormente contribuito a creare una situazione di caos e incertezza intorno alla. Si arriva ...

