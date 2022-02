Civitavecchia | minaccia di buttarsi dalla finestra | salvata in extremis

(Di martedì 8 febbraio 2022)– Voleva: così una donna di mezz’età diha tentato di togliersi la vita nella mattinata di oggi, martedì 8 febbraio. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che si sono catapultati nel centro storico della città con l’autoscala. Nonostante le numerose autovetture parcheggiate in modo selvaggio, i pompieri sono riusciti a piazzare velocemente l’autoscala e svilupparla verso lada cui la donnava di compiere il folle gesto. L’equipaggio della 17A, intanto, è riuscito ad aprire velocemente la porta dell’appartamento e a bloccare la donna, ormai in stato confusionale. Una volta portata in sicurezza, la signora è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata all’ospedale. Il ...

Advertising

idea_radio : Questo è il primo effetto della decisione sul biodigestore della giunta Zingaretti che minaccia Civitavecchia e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia minaccia

Il Faro online

- Riceviamo e pubblichiamo: 'La sezione ANPI diesprime piena solidarietà e assoluta vicinanza al Presidente dell' Autorità di Sistema ...di un ' folle ' o di una...... secondo Seul, che ritiene che Pyongyang potrebbe presto mettere in atto la suadi ... mentre in Italia l'indagine è stata affidata ai carabinieri di. Si ipotizza una morte ...CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo ... Che si tratti del gesto di un “folle” o di una minaccia ben più oculata e circoscritta (le infiltrazioni mafiose nel nostro scalo non rappresenterebbero ...Civitavecchia non si piega!”. Ai messaggi di solidarietà si unisce quindi l‘ANPI Civitavecchia: “Che si tratti del gesto di un “folle” o di una minaccia ben più oculata e circoscritta (le ...