Bojinov | “Vlahovic sognava di diventare il nuovo Ibrahimovic”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Valeri, ex attaccante di Fiorentina e Juventus, ha parlato del neo-bianconero Dusana 'La Gazzetta dello Sport'

Per Dusanè un marchio di fabbrica, sin dai primi calci tirati nei campetti di Belgrado. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...È lui che portò nel giugno 2017 Dusanalla Fiorentina. Ha sempre avuto un fiuto particolare nel vedere le punte, da Miccoli a Lucarelli, Vucinic, Pellé, Chevanton,, per finire con ...L'ex calciatore della Juventus Valeri Bojinov, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha presentato Dušan Vlahovic: "Diceva che sarebbe diventato il nuovo ...Ad oggi Dusan Vlahovic è uno degli attaccanti più forti al mondo? "Meglio volare bassi, capisco l'entusiasmo ma nella Juventus sei sempre messo alla prova. (Firenze Viola) Una rete sensazionale, da ...