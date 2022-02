Blanco festeggia con la fidanzata, Giulia "lo fa impazzire" (Di martedì 8 febbraio 2022) 'Mi fai impazzire' recita una canzone che Blanco ha cantato insieme a Sfera Ebbasta la scorsa estate. A fare impazzire il vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con la canzone 'Brividi', è Giulia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) 'Mi fai' recita una canzone cheha cantato insieme a Sfera Ebbasta la scorsa estate. A fareil vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con la canzone 'Brividi', è...

Advertising

stefanodonno75 : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Calvagese festeggia per la vittoria di Blan… - _sck_ami : RT @rocca_erica: Possiamo fare ke domani ricomincia #Sanremo2022 ? Ho proprio un vuoto dentro,mi manca M. Bravi che x 1^ urla papalina,Tana… - rocca_erica : Possiamo fare ke domani ricomincia #Sanremo2022 ? Ho proprio un vuoto dentro,mi manca M. Bravi che x 1^ urla papali… - neribrixia : RT @GalluraC: SANREMO: Mahmood festeggia la vittoria al rientro dal Festival con la mamma, la sua ironica battuta in sardo “Ghjà ti la crei… - GalluraC : SANREMO: Mahmood festeggia la vittoria al rientro dal Festival con la mamma, la sua ironica battuta in sardo “Ghjà… -