Anguissa e Koulibaly | decisa da data del rientro a Napoli | I due voleranno insieme

Leggi su napolipiu

(Di martedì 8 febbraio 2022)tornano aladeldei due big. Ottime notizie per Luciano Spalletti in vista dell’Inter. Tornanoe nel frattempo è già tornato Osimhen con la sua maschera che lo rende ancor più spietato. La stella dei “Liones de la Teranga” avrà una marcia in più ma anche Victor avrà una grande desiderio di riscatto: lui alla coppa e alla Nigeria ha detto di no, non poteva giocare ferito in una manifestazione dove ogni partita è una battaglia. Torna ildei sogni. Non è solo una suggestione ma quasi una osservazione statistica. La squadra di Luciano Spalletti che in avvio di campionato aveva incantato tutti per gioco e risultati partiva da una spina dorsale chiara e ...