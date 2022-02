Amadeus sarà ambasciatore dell’Olimpiade Milano-Cortina 2026

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo,, è nominatodelle Olimpiadi invernali didel. Il presentatore in forza alla Rai va ad aggiungersi agli altri ambassador, tutti volti noti dello sport: Deborah Compagnoni, Federica Pellegrini, Alberto Tomba, Francesco Totti e Bebe Vio.sovrintende anche il contest musicale tra Conservatori, Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e bande musicali civili, realizzato in collaborazione con il ministero della Cultura e il ministero dell’Università e della Ricerca per individuare l’inno di. Due i brani finalisti, entrambi presentati durante il Festival di Sanremo 2022. L'articolo proviene ...