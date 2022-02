Alex Belli e la “proposta indecente” di Signorini: di cosa si tratta? Il web si divide (Di martedì 8 febbraio 2022) La 40esima puntata del Grande Fratello Vip 6, andata in onda ieri, lunedì 7 febbraio 2022, è stata come sempre ricca di temi. Il reality era tornato dopo una settimana, saltando la diretta di venerdì, causa Festival di Sanremo. Naturalmente, uno degli argomenti che ha tenuto più banco è stato quello riguardante il triangolo amoroso che vede protagonisti Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Delia Duran prima finalista Proprio la venezuelana è stata eletta come la prima finalista del programma targato Mediaset, superando al televoto, Davide Silvestri secondo classificato con il 33%, Manila Nazzaro 25% e, infine, Katia Ricciarelli votata come preferita solo dal 4%. Vi è stato anche un altro annuncio nel corso della serata, ovvero il possibile rientro nella casa più spiata d’Italia dell’attore emiliano. La proposta ad ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 8 febbraio 2022) La 40esima puntata del Grande Fratello Vip 6, andata in onda ieri, lunedì 7 febbraio 2022, è stata come sempre ricca di temi. Il reality era tornato dopo una settimana, saltando la diretta di venerdì, causa Festival di Sanremo. Naturalmente, uno degli argomenti che ha tenuto più banco è stato quello riguardante il triangolo amoroso che vede protagonisti Delia Duran,e Soleil Sorge. Delia Duran prima finalista Proprio la venezuelana è stata eletta come la prima finalista del programma targato Mediaset, superando al televoto, Davide Silvestri secondo classificato con il 33%, Manila Nazzaro 25% e, infine, Katia Ricciarelli votata come preferita solo dal 4%. Vi è stato anche un altro annuncio nel corso della serata, ovvero il possibile rientro nella casa più spiata d’Italia dell’attore emiliano. Laad ...

