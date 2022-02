Aeroporto, De Luca e Cascone presentano le novità (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono finalmente partiti i lavori per il prolungamento della pista dell’Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi. Ieri il sopralluogo al cantiere del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con l’Amministratore Delegato di Gesac Roberto Barbieri e il consigliere regionale Luca Cascone Presidente della Quarta Commissione (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti) della Regione Campania. I lavori di realizzazione del nuovo Aeroporto di Salerno sono la risultante di un complesso gruppo di investimenti infrastrutturali che si articolano in diverse fasi tra loro correlate e sovrapposte. Dallo scorso mese di luglio sono iniziati i primi lavori di bonifica da ordigni bellici, completati sulle aree principali della pista di volo. Dall’inizio di quest’anno, gli interventi hanno subito un ulteriore ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono finalmente partiti i lavori per il prolungamento della pista dell’Salerno – Costa d’Amalfi. Ieri il sopralluogo al cantiere del presidente della Regione Campania Vincenzo Decon l’Amministratore Delegato di Gesac Roberto Barbieri e il consigliere regionalePresidente della Quarta Commissione (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti) della Regione Campania. I lavori di realizzazione del nuovodi Salerno sono la risultante di un complesso gruppo di investimenti infrastrutturali che si articolano in diverse fasi tra loro correlate e sovrapposte. Dallo scorso mese di luglio sono iniziati i primi lavori di bonifica da ordigni bellici, completati sulle aree principali della pista di volo. Dall’inizio di quest’anno, gli interventi hanno subito un ulteriore ...

