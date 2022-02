“Zero, non se ne parla”. Barù scuote il GF Vip, ora è tutto chiaro. Ha già avvisato Davide (Di lunedì 7 febbraio 2022) Colpo di scena al ‘GF Vip’, in attesa della nuova puntata in diretta di lunedì 7 febbraio. Protagonista Barù, che in un dialogo con Davide Silvestri ha ammesso di non essere assolutamente interessato ad una coinquilina. O meglio, non riesce proprio a provare qualcosa che si avvicini all’amore. E allora adesso può seriamente cambiare tutto, visto che fino a questo momento c’era stata grande incertezza. Ma le sue parole sono chiarissime e difficilmente dunque potrà cambiare la sua opinione. Intanto, Barù è rimasto sconvolto da un grave lutto. Momenti di dolore al ‘GF Vip’ Gli autori hanno comunicato al concorrente la morte di sua nonna. Da quello che è stato reso noto, il nobile toscano è andato in confessionale, dove ha saputo della triste notizia. Poco dopo aver appreso quello che è accaduto, ha deciso di sfogarsi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Colpo di scena al ‘GF Vip’, in attesa della nuova puntata in diretta di lunedì 7 febbraio. Protagonista, che in un dialogo conSilvestri ha ammesso di non essere assolutamente interessato ad una coinquilina. O meglio, non riesce proprio a provare qualcosa che si avvicini all’amore. E allora adesso può seriamente cambiare, visto che fino a questo momento c’era stata grande incertezza. Ma le sue parole sono chiarissime e difficilmente dunque potrà cambiare la sua opinione. Intanto,è rimasto sconvolto da un grave lutto. Momenti di dolore al ‘GF Vip’ Gli autori hanno comunicato al concorrente la morte di sua nonna. Da quello che è stato reso noto, il nobile toscano è andato in confessionale, dove ha saputo della triste notizia. Poco dopo aver appreso quello che è accaduto, ha deciso di sfogarsi ...

