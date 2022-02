Vasco Rossi | l’amore per Barbara D’Urso | questa canzone è dedicata a lei

(Di lunedì 7 febbraio 2022)sono stati per molto tempo una coppia, pare infatti che il cantautore che oggi festeggia il compleanno le abbia anche dedicato una bellissima: di quale si tratta? Oggi è un giorno davvero molto speciale visto che è il compleanno del grande cantautore italiano che tutto il mondo ci invidia e che fa davvero perdere la testa a tutti i suoi fan ogni volta che esce con una nuova. Getty ImagesMa nell’attesa di ritrovarlo sui live che ormai a causa del Covid mancano da troppo tempo, facciamo un passo indietro a quando faceva coppia fissa con, al conduttrice di Canale Cinque che come lui stesso non ha mai smentito o ammesso la storia sul loro flirt del passato che però sembra ...

Firenze ha festeggiato i 70 anni dicon un breve live in suo onore, all'alba, in uno dei luoghi simbolo della città, la terrazza panoramica di piazzale Michelangelo. La scelta del brano non poteva che cadere su 'Albachiara'. ...festeggia 70 anni e una carriera musicale incredibile, scandita da successi ma anche scandali, trasgressioni e grandi perdite che lo hanno segnato. Dai primi concerti da bambino a Zocca, ...Vasco Rossi e Barbara D’Urso sono stati per molto tempo una coppia, pare infatti che il cantautore che oggi festeggia il compleanno le abbia anche dedicato una bellissima canzone: di quale si tratta?Vasco Rossi a questo punto scompare dai radar per due anni, ha fatto 250 concerti in quattro anni, la presunta dipendenza, la prigionia, ha bisogno, come invoca la madre sui tabloid, di tornare a casa ...