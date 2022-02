Ultime Notizie Roma del 07-02-2022 ore 16:10 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno l’occupazione media a livello nazionale di posti letto covid nelle terapie Intensive degli ospedali italiani si mantiene stabile ormai dal 3 febbraio al 15% Ma le 20 qua dove si registra un incremento in undici regioni e province autonome un calo in una sola regione mentre gli altri si mantengono Come dicevamo prima stabili secondo gli ultimi dati dell’agenzia per i servizi sanitari aggiornata ieri sera nel dettaglio si registra un aumento di 2 punti percentuali in Calabria Friuli Venezia Giulia provincia autonoma di Bolzano e Umbria salgono invece un di un punto percentuale in Campania Liguria Marche Puglia Sardegna Toscana e Veneto l’unica regione che registrano Piemonte con un punto percentuale in meno oppure un fatto di cronaca che lascia perplessi milioni di Italiani sarà il giudice a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno l’occupazione media a livello nazionale di posti letto covid nelle terapie Intensive degli ospedali italiani si mantiene stabile ormai dal 3 febbraio al 15% Ma le 20 qua dove si registra un incremento in undici regioni e province autonome un calo in una sola regione mentre gli altri si mantengono Come dicevamo prima stabili secondo gli ultimi dati dell’agenzia per i servizi sanitari aggiornata ieri sera nel dettaglio si registra un aumento di 2 punti percentuali in Calabria Friuli Venezia Giulia provincia autonoma di Bolzano e Umbria salgono invece un di un punto percentuale in Campania Liguria Marche Puglia Sardegna Toscana e Veneto l’unica regione che registrano Piemonte con un punto percentuale in meno oppure un fatto di cronaca che lascia perplessi milioni di Italiani sarà il giudice a ...

silmuccio : @_ADRmusic detto questo i palinsesti di aprile non sono ancora stati resi noti e in ogni caso, come faccio e invito… - GStadiaIT : Instinction: vota i dinosauri che vorresti nel gioco - pccpla : RT @junews24com: Mercato Juve, De Sciglio pronto al rinnovo, garantisce Allegri - - corgiallorosso : #Pellegrini recuperato: il capitano è partito per Milano - GStadiaIT : Skyclimbers Alpha: iscrizioni aperte per Stadia -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Mattarella riparte, si forma l'agenda del presidente Sergio Mattarella torna al lavoro e piano piano si costruisce anche la sua agenda: sul sito ufficiale del Quirinale sono comparsi i primi appuntamenti dopo che le ultime settimane il capo dello Stato aveva diradato gli impegni in vista della fine del settenato. Il presidente della Repubblica sarà infatti il prossimo 10 febbraio al Senato per la Celebrazione del ...

No vaccino, no lavoro: ecco quali Paesi Ue lo richiedono LE ULTIME NOTIZIE World No vaccino, no lavoro: ecco quali Paesi Ue lo richiedono 7 Febbraio 2022 Niente vaccino contro il coronavirus, niente lavoro. Mentre in Italia ci si avvicina all'introduzione ...

Covid, le news. Costa: "In zona bianca dall'11 febbraio senza mascherine all'aperto". LIVE Sky Tg24 Uomini e Donne, Federica Aversano in lacrime per Matteo: “Non ci capiamo” Quest’ultima quando Matteo Ranieri ha detto di non crederla, ha avuto un cedimento emotivo e più di una volta ha confessato: “Oggi volevo andare via, sono tre settimane che non ci capiamo”. Federica ...

Delia Duran e la stoccata a Alex Belli: “Sono libera, non sono sposata ufficialmente, posso fare quello che mi pare” La modella ha iniziato negli ultimi giorni a flirtare con Barù tanto che nella casa si è sparsa la voce di un presunto bacio tra i due, prima confermato e poi negato. Le altre concorrenti del reality ...

Sergio Mattarella torna al lavoro e piano piano si costruisce anche la sua agenda: sul sito ufficiale del Quirinale sono comparsi i primi appuntamenti dopo che lesettimane il capo dello Stato aveva diradato gli impegni in vista della fine del settenato. Il presidente della Repubblica sarà infatti il prossimo 10 febbraio al Senato per la Celebrazione del ...LEWorld No vaccino, no lavoro: ecco quali Paesi Ue lo richiedono 7 Febbraio 2022 Niente vaccino contro il coronavirus, niente lavoro. Mentre in Italia ci si avvicina all'introduzione ...Quest’ultima quando Matteo Ranieri ha detto di non crederla, ha avuto un cedimento emotivo e più di una volta ha confessato: “Oggi volevo andare via, sono tre settimane che non ci capiamo”. Federica ...La modella ha iniziato negli ultimi giorni a flirtare con Barù tanto che nella casa si è sparsa la voce di un presunto bacio tra i due, prima confermato e poi negato. Le altre concorrenti del reality ...