Ucraina, Biden e Scholz minacciano la Russia: ‘Se invadono stop al gasdotto Nord Stream 2’. Macron da Putin: ‘Serve risposta utile per tutti’ (Di lunedì 7 febbraio 2022) Unità. È questa la parola più volte sottolineata dal presidente americano, Joe Biden, e dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al termine del loro incontro sulla crisi Ucraina. I due leader, dopo le notizie su possibili scontri Washington-Berlino riguardo alla possibilità di utilizzare lo stop al gasdotto Nord Stream 2 come arma di ricatto nei confronti della Russia in caso di invasione, hanno voluto mostrare vicinanza e sono tornati a minacciare dure ritorsioni nei confronti di Mosca in caso di azione militare: “Prenderemo tutte le misure necessarie, insieme ai nostri alleati e partner, saremo uniti”, ha detto il tedesco. Mentre il capo della Casa Bianca ha rincarato la dose: “Se la Russia attraversa il confine ucraino non ci sarà più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Unità. È questa la parola più volte sottolineata dal presidente americano, Joe, e dal cancelliere tedesco, Olaf, al termine del loro incontro sulla crisi. I due leader, dopo le notizie su possibili scontri Washington-Berlino riguardo alla possibilità di utilizzare loal2 come arma di ricatto nei confronti dellain caso di invasione, hanno voluto mostrare vicinanza e sono tornati a minacciare dure ritorsioni nei confronti di Mosca in caso di azione militare: “Prenderemo tutte le misure necessarie, insieme ai nostri alleati e partner, saremo uniti”, ha detto il tedesco. Mentre il capo della Casa Bianca ha rincarato la dose: “Se laattraversa il confine ucraino non ci sarà più ...

ilpost : Secondo un’analisi dell’amministrazione statunitense di Joe Biden pervenuta ai giornali americani, l’esercito russo… - Agenzia_Ansa : Per la crisi in Ucraina, Macron vola da Putin e Scholz da Biden. Il presidente francese tenta la de-escalation ment… - SkyTG24 : #Ucraina, incontro #JoeBiden-Scholz: “Se #Russia invade, tutta la Nato è pronta a reagire” - ArikBriscuso : RT @jacopo_iacoboni: Joe Biden ha appena detto, davanti al cancelliere tedesco Scholz, che se la Russia invade (di nuovo) l’Ucraina, non es… - alecavo : RT @jacopo_iacoboni: Joe Biden ha appena detto, davanti al cancelliere tedesco Scholz, che se la Russia invade (di nuovo) l’Ucraina, non es… -