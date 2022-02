Tegola Sampdoria: stagione finita per Gabbiadini (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ieri 6 Febbraio si è giocato al Ferraris di Genova, il match Sampdoria – Sassuolo; scontro terminato 4-0 per il blucerchiati. La gioia per la vittoria è stata però accompagnata dall’apprensione per l’attaccante Manolo Gabbiadini. Il centravanti infatti era uscito dolorante con una vistosa fasciatura al ginocchio al 36° minuto del primo tempo. Infortunio Gabbiadini: stagione finita L’attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini, ha rimediato un brutto infortunio durante il primo tempo della partita Sampdoria-Sassuolo, vinta alla fine dal club ligure per 4 a 0. Stamattina, 7 Febbraio, i timori iniziali sono stati confermati. La risonanza ha evidenziato infatti, la lesione del legamento crociato per l’attaccante. Nei prossimi giorni si decideranno per ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ieri 6 Febbraio si è giocato al Ferraris di Genova, il match– Sassuolo; scontro terminato 4-0 per il blucerchiati. La gioia per la vittoria è stata però accompagnata dall’apprensione per l’attaccante Manolo. Il centravanti infatti era uscito dolorante con una vistosa fasciatura al ginocchio al 36° minuto del primo tempo. InfortunioL’attaccante della, Manolo, ha rimediato un brutto infortunio durante il primo tempo della partita-Sassuolo, vinta alla fine dal club ligure per 4 a 0. Stamattina, 7 Febbraio, i timori iniziali sono stati confermati. La risonanza ha evidenziato infatti, la lesione del legamento crociato per l’attaccante. Nei prossimi giorni si decideranno per ...

Ultime Notizie dalla rete : Tegola Sampdoria Sampdoria, tegola Gabbiadini Genova. Già nella 'pancia' del Ferraris, gli ortopedici della Samp avevano accertato, a partita in corso, l'interessamento del crociato? da qui, le espressioni cupe di Giampaolo nei commenti di fine ...

Sampdoria, infortunio Gabbiadini: l’esito degli esami è terribile Brutta tegola per la Sampdoria e Manolo Gabbiadini. L’attaccante, nel match di ieri contro il Sassuolo, è stato sostituito al 36'. Le prime impressioni sono state confermate, l’esito degli esami è ...

