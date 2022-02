Sondaggio politico: M5S al minimo storico (Di lunedì 7 febbraio 2022) La rilevazione Swg per il Tg La7: crescono Fratelli d'Italia e Pd M5S al minimo storico, mentre crescono Fratelli d'Italia e Pd. Questo il risultato dell'ultimo Sondaggio politico Swg per il Tg La7 sugli orientamenti di voto. ... Leggi su adnkronos (Di lunedì 7 febbraio 2022) La rilevazione Swg per il Tg La7: crescono Fratelli d'Italia e Pd M5S al, mentre crescono Fratelli d'Italia e Pd. Questo il risultato dell'ultimoSwg per il Tg La7 sugli orientamenti di voto. ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio politico Sondaggio politico: M5S al minimo storico La rilevazione Swg per il Tg La7: crescono Fratelli d'Italia e Pd M5S al minimo storico, mentre crescono Fratelli d'Italia e Pd. Questo il risultato dell'ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7 sugli orientamenti di voto. I 5 Stelle sono al 13,3%, il minimo storico da quando viene sondato, contro il 13,8% della scorsa settimana. Se si votasse oggi Pd al ...

M5s, Conte: 'Sì ai due mandati, ma con qualche deroga'. Di Maio espulso? 'No, ma non posso ignorare un attacco così plastico'. Il sondaggio: il 75% della base sta con lui 'C'è un piano politico - sostanziale e uno giuridico - formale. A questa sospensione si risponde ... Secondo un sondaggio diffuso dal Tg La7 , ben tre quarti (il 75% esatto) degli elettori del M5S si ...

