Sci di fondo, Pechino 2022. Federico Pellegrino si gioca tutto nella sprint maschile (Di lunedì 7 febbraio 2022) Martedì 8 febbraio è il giorno in cui ai Giochi olimpici di Pechino entreranno in azione gli uomini-jet dello sci di fondo. Verrà infatti conferito il VI titolo iridato maschile della sprint. Il format, creato a metà anni ’90, ha fatto la propria comparsa nel programma a Cinque cerchi a Salt Lake City 2002. Cionondimeno, quella del 2022 sarà “solo” la quarta sprint a skating, in quanto nel 2010 e nel 2018 si è utilizzata la tecnica classica. Finora sono cinque i fondisti capaci di laurearsi campioni olimpici della sprint. Di conseguenza nessuno è ancora riuscito a bissare un titolo. Il quintetto d’oro è composto da Tor Arne Hetland (Salt Lake City 2002), Björn Lind (Torino 2006), Nikita Kriukov (Vancouver 2010), Ola Vigen Hattestad (Sochi 2014) e Johannes Høsflot Klæbo ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Martedì 8 febbraio è il giorno in cui ai Giochi olimpici dientreranno in azione gli uomini-jet dello sci di. Verrà infatti conferito il VI titolo iridatodella. Il format, creato a metà anni ’90, ha fatto la propria comparsa nel programma a Cinque cerchi a Salt Lake City 2002. Cionondimeno, quella delsarà “solo” la quartaa skating, in quanto nel 2010 e nel 2018 si è utilizzata la tecnica classica. Finora sono cinque i fondisti capaci di laurearsi campioni olimpici della. Di conseguenza nessuno è ancora riuscito a bissare un titolo. Il quintetto d’oro è composto da Tor Arne Hetland (Salt Lake City 2002), Björn Lind (Torino 2006), Nikita Kriukov (Vancouver 2010), Ola Vigen Hattestad (Sochi 2014) e Johannes Høsflot Klæbo ...

zagreus39922475 : RT @Daniela26853569: Io vorrei andare qualche giorno in Valle d'Aosta a portare i miei bambini a fare sci di fondo e respirare aria di mont… - Daniela26853569 : Io vorrei andare qualche giorno in Valle d'Aosta a portare i miei bambini a fare sci di fondo e respirare aria di m… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Media esteri 'celebrano' Johaug con titoli sul doping, ma l'olimpionica: 'Non mi interessa' - FondoItalia : Media esteri 'celebrano' Johaug con titoli sul doping, ma l'olimpionica: 'Non mi interessa' - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Le Nemesi di Teresa Stadlober: 'riesco solo a piangere' -