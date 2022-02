Sampdoria, Giovinco in arrivo: le ultime (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Sampdoria ha deciso di tesserare Sebastian Giovinco, attaccante classe 1987, che era rimasto svincolato dopo l’esperienza all’Al-Hilal e si stava allenando con il Toronto. L’ex Juventus, è partito nella notte da Toronto in modo da essere già oggi a Genova per le ultime formalità, che lo legheranno al club con un contratto di sei mesi, ed essere a disposizione di Giampaolo il prima possibile. Sabastian Giovinco, ad un passo il suo ritorno in Serie ALa Sampdoria ha deciso di correre ai ripari dopo l’infortunio al ginocchio accusato ieri da Manolo Gabbiadini, per cui si teme un lungo stop. Domani è in programma la risonanza magnetica per l’attaccante ex Napoli per capire l’entità dell’infortunio. A riportarlo è Gianlucadimarzio.com. Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Laha deciso di tesserare Sebastian, attaccante classe 1987, che era rimasto svincolato dopo l’esperienza all’Al-Hilal e si stava allenando con il Toronto. L’ex Juventus, è partito nella notte da Toronto in modo da essere già oggi a Genova per leformalità, che lo legheranno al club con un contratto di sei mesi, ed essere a disposizione di Giampaolo il prima possibile. Sabastian, ad un passo il suo ritorno in Serie ALaha deciso di correre ai ripari dopo l’infortunio al ginocchio accusato ieri da Manolo Gabbiadini, per cui si teme un lungo stop. Domani è in programma la risonanza magnetica per l’attaccante ex Napoli per capire l’entità dell’infortunio. A riportarlo è Gianlucadimarzio.com.

