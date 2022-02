Roma, i tifosi protestano davanti alla Figc: “Non siamo tutti uguali davanti al regolamento. Ora basta” (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Roma è uscita male dal pareggio, inaspettato, arrivato contro il Genoa per 0-0 e, secondo i tifosi, la colpa è degli arbitri. Per protestare nei confronti dei presunti torti arbitrali, aizzati dalle dichiarazioni che arrivano dall’ambiente Roma, col tecnico Mourinho sempre pronto a lamentarsi, i tifosi della Curva Sud hanno protestato davanti alla sede della Figc in via Allegri, proprio nella capitale. La protesta, assolutamente pacifica, presenta anche uno striscione che dice: “Il regolamento è uguale per tutti ma non tutti siamo uguali davanti al regolamento. Ora basta, pagliacci”. SITO ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Laè uscita male dal pareggio, inaspettato, arrivato contro il Genoa per 0-0 e, secondo i, la colpa è degli arbitri. Per protestare nei confronti dei presunti torti arbitrali, aizzati dalle dichiarazioni che arrivano dall’ambiente, col tecnico Mourinho sempre pronto a lamentarsi, idella Curva Sud hanno protestatosede dellain via Allegri, proprio nella capitale. La protesta, assolutamente pacifica, presenta anche uno striscione che dice: “Ilè uguale perma nonal. Ora, pagliacci”. SITO ...

