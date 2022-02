Rockstar Games | finalmente ufficiale la notizia che tutti i gamers attendevano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) GTA 6 si farà, arriva la confermadacheDopo anni di leak , voci di corridoio e fughe di notizieha confermato di aver dato il via ai lavori a GTA 6, il nuovo capitolo della saga Grand Theft Auto per console e PC. La conferma dell’inizio della produzione di GTA capitolo 6 è arrivata grazie a un post pubblicato sul blogdi, concluso con una dichiarazione relativa ai lavori sul gioco che, si dice, stanno proseguendo bene e che lo sviluppo attivo è iniziato. Di fatto quindi significa che la produzione è già oltre lo stato di concept. Il titolo del gioco non viene mai menzionato direttamente ma, per ...

ha recentemente risposto alle domande di milioni di persone quando hanno confermato che a nove anni dal lancio di GTA V, Grand Theft Auto VI è finalmente in fase di sviluppo attivo . ...A darne notizia, prima dello scorso weekend, la stessa, la quale ha rassicurato i propri fan confermando quello che, di fatto, era già noto ai più: che la popolare (e redditizia) ...che ultimamente è tornato sull'argomento visti i recenti sviluppi in casa Rockstar Games. Bully 2 torna ciclicamente nelle voci di corridoio, che a fasi alterne lo vedono come possibilmente in ...Non solo GTA 6: Tom Henderson ha recentemente diffuso nuovi rumor su Bully, altro titolo di punta di Rockstar Games uscito nel lontano 2006. Di seguito i dettagli. Per mesi Grand Theft Auto VI (GTA 6) ...