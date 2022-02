Red Canzian ancora in ospedale: continua la sua battaglia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non riesce ancora a parlare bene, ha il fiatone ed è affaticato, ma ci ha tenuto a salutare le tante persone che in queste settimane lo hanno inondato di messaggi e di affetto. Con un video sui social, Red Canzian, ha spiegato che cosa sta succedendo nella sua vita: è ancora in ospedale, sta combattendo contro qualcosa di molto brutto e dovrà farlo ancora. Dovrà restare in ospedale almeno per un altro mese. In questi giorni però ha avuto la possibilità di prendere un po’ di aria fresca, uscendo nel giardino dell’ospedale di Treviso dove è ricoverato e ne ha approfittato anche per fare un video per salutare e ringraziare tutti. Sui social ha scritto: “È passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero, e oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non riescea parlare bene, ha il fiatone ed è affaticato, ma ci ha tenuto a salutare le tante persone che in queste settimane lo hanno inondato di messaggi e di affetto. Con un video sui social, Red, ha spiegato che cosa sta succedendo nella sua vita: èin, sta combattendo contro qualcosa di molto brutto e dovrà farlo. Dovrà restare inalmeno per un altro mese. In questi giorni però ha avuto la possibilità di prendere un po’ di aria fresca, uscendo nel giardino dell’di Treviso dove è ricoverato e ne ha approfittato anche per fare un video per salutare e ringraziare tutti. Sui social ha scritto: “È passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero, e oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, ...

Advertising

infoitinterno : Red Canzian irriconoscibile, volto sofferente dopo il malore | Non lo riconoscerete - RadioVoceVicina : “Casanova – Opera Pop”, lo spettacolo di Red Canzian fa tappa al Teatro degli Arcimboldi - Bobbio65M : RT @Anna302478978: La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia. Una mattina non riuscivo ad alzarmi da letto. Ho provato a camminare e sono c… - Sara_fromArda : RT @Anna302478978: La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia. Una mattina non riuscivo ad alzarmi da letto. Ho provato a camminare e sono c… - ReggioPress : Red Canzian, primo giorno di libertà dopo il lungo ricovero -