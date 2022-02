Picchia la moglie in presenza dei figli piccoli. Arrestato 36enne (Di lunedì 7 febbraio 2022) I Carabinieri del Comando Stazione di Massafra hanno tratto in arresto in flagranza un 36enne, per i presunti reati di “maltrattamenti in famiglia e lesioni personali” commessi nei confronti della moglie.I militari, allertati dalla Centrale Operativa, giunti immediatamente presso l’abitazione luogo dell’aggressione, appuravano la presenza di una donna, con un’evidente ferita sul viso.La donna, soccorsa successivamente dai sanitari, veniva medicata riportando una prognosi di 10 giorni.Trovandosi di fronte ad un episodio di presumibili maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi in presenza di minori, ed accertato lo stato di disagio psicologico in cui versava la vittima, gli operatori procedevano all’immediato arresto del 36enne, che su disposizione del Pubblico Ministero di turno, veniva ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 7 febbraio 2022) I Carabinieri del Comando Stazione di Massafra hanno tratto in arresto in flagranza un, per i presunti reati di “maltrattamenti in famiglia e lesioni personali” commessi nei confronti della.I militari, allertati dalla Centrale Operativa, giunti immediatamente presso l’abitazione luogo dell’aggressione, appuravano ladi una donna, con un’evidente ferita sul viso.La donna, soccorsa successivamente dai sanitari, veniva medicata riportando una prognosi di 10 giorni.Trovandosi di fronte ad un episodio di presumibili maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi indi minori, ed accertato lo stato di disagio psicologico in cui versava la vittima, gli operatori procedevano all’immediato arresto del, che su disposizione del Pubblico Ministero di turno, veniva ...

