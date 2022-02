Pfizer – BioNtech vicino il vaccino ai bimbi dai 6 mesi in poi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Covid, aziende hanno presentato i dati disponibili sulla sicurezza e l’efficacia delle mini dosi destinate alla fascia 6 mesi / 4 anni - curiosauro.itPreoccupa l’aumento esponenziale dei casi di positivi al Covid tra i bambini. Pertanto le aziende produttrici dei vaccini hanno annunciato che sarà possibile vaccinare a breve anche la fascia 6 mesi – 4 anni. Una richiesta della Food and Drug Administration (FDA) statunitense ai fini di contrastare l’aumento dei contagi che si registra significativo tra i più piccoli. Numeri che preoccupano: oltre 10 milioni di bambini contagiati, di cui quasi 2 sotto i 4 anni - curiosauro.itDai dati emerge che dall’inizio della pandemia i bambini positivi al Covid siano stati 10.6 milioni. Di questi una grossa fetta di under 4 (anni!). Con Omicron, poi, negli Stati Uniti sono aumentati considerevolmente i piccoli ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 7 febbraio 2022) Covid, aziende hanno presentato i dati disponibili sulla sicurezza e l’efficacia delle mini dosi destinate alla fascia 6/ 4 anni - curiosauro.itPreoccupa l’aumento esponenziale dei casi di positivi al Covid tra i bambini. Pertanto le aziende produttrici dei vaccini hanno annunciato che sarà possibile vaccinare a breve anche la fascia 6– 4 anni. Una richiesta della Food and Drug Administration (FDA) statunitense ai fini di contrastare l’aumento dei contagi che si registra significativo tra i più piccoli. Numeri che preoccupano: oltre 10 milioni di bambini contagiati, di cui quasi 2 sotto i 4 anni - curiosauro.itDai dati emerge che dall’inizio della pandemia i bambini positivi al Covid siano stati 10.6 milioni. Di questi una grossa fetta di under 4 (anni!). Con Omicron, poi, negli Stati Uniti sono aumentati considerevolmente i piccoli ...

