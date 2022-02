Pechino 2022, slittino: Dominik Fischnaller positivo al Covid-19, ieri ha vinto il bronzo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo slittinista Dominik Fischnaller è risultato positivo al tampone per Covid-19. Lo ha reso noto il Coni. “L’atleta, totalmente asintomatico, è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing. Il Coni sta applicando rigidamente le regole stabilite nel Playbook del Cio per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese. Auguriamo a Dominik una pronta guarigione” si legge nella nota. Proprio ieri, il 28enne carabiniere altoatesino aveva conquistato la terza medaglia per l’Italia con il bronzo nello slittino singolo. Venerdì scorso era stata resa nota la positività di Kevin Fischnaller, cugino, compagno di squadra e compagno di stanza di Dominik. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo slittinistaè risultatoal tampone per-19. Lo ha reso noto il Coni. “L’atleta, totalmente asintomatico, è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing. Il Coni sta applicando rigidamente le regole stabilite nel Playbook del Cio per proteggere i partecipanti ai Giochi e la popolazione cinese. Auguriamo auna pronta guarigione” si legge nella nota. Proprio, il 28enne carabiniere altoatesino aveva conquistato la terza medaglia per l’Italia con ilnellosingolo. Venerdì scorso era stata resa nota la positività di Kevin, cugino, compagno di squadra e compagno di stanza di. SportFace.

