Palermo, solo un pareggio a Campobasso: l’analisi di mister Baldini (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un pareggio arrivato in extremis per il Palermo di mister Silvio Baldini: 2-2 il risultato finale del match contro il Campobasso Leggi su mediagol (Di lunedì 7 febbraio 2022) Unarrivato in extremis per ildiSilvio: 2-2 il risultato finale del match contro il

Advertising

bennygiardina : @IvanTrigona Mai detto, ho solo evidenziato l'arretratezza di un calcio che pretende di essere professionistico sen… - Buri66317282 : RT @santamaria_real: Used in #Palermo, over 7 cumshots! ?? Unmissable - ilLupoNer0 : RT @santamaria_real: Used in #Palermo, over 7 cumshots! ?? Unmissable - santamaria_real : RT @santamaria_real: Used in #Palermo, over 7 cumshots! ?? Unmissable - Bea_Mary84 : RT @max_blue: Ma quanto accidenti di frrrreddo e umidità ho portato via!!! @Bea_Mary84 , per vendicarsi, Leo, tiferà Palermo. Solo per il c… -