Ottawa dichiara lo stato di emergenza (Di lunedì 7 febbraio 2022) mentre continuano le proteste dei camionisti contro l’obbligo vaccinale. Il governo canadese ha accusato diversi gruppi statunitensi di interferenza negli affari interni. : cos’è successo? Le proteste dei camionisti contro l’obbligo di vaccinazione Covid-19 per i lavoratori continua ormai da oltre una settimana. I Leggi su periodicodaily (Di lunedì 7 febbraio 2022) mentre continuano le proteste dei camionisti contro l’obbligo vaccinale. Il governo canadese ha accusato diversi gruppi statunitensi di interferenza negli affari interni. : cos’è successo? Le proteste dei camionisti contro l’obbligo di vaccinazione Covid-19 per i lavoratori continua ormai da oltre una settimana. I

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, il sindaco di Ottawa dichiara lo stato di emergenza in risposta alle proteste contro le restrizioni anti Cov… - MediasetTgcom24 : Canada, sindaco Ottawa dichiara stato emergenza dopo proteste in piazza #canada #ottawa #proteste #sindaco… - LaStampa : Ottawa sotto l’assedio dei camionisti No Vax, il sindaco dichiara lo stato di emergenza: “Situazione completamente… - periodicodaily : Ottawa dichiara lo stato di emergenza #Ottawa @Billa42_ - Billa42_ : Ottawa dichiara lo stato di emergenza -