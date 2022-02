Olimpiadi Pechino 2022 | O’Brien in buone condizioni dopo la caduta

(Di lunedì 7 febbraio 2022)notizie daper quanto concerne Ninarovinosamente sulle nevi cinesi in occasione delleinvernali. L’atleta statunitense ha preoccupato il pubblico internazionale durante la seconda manche dello slalom gigante femminile, urlando per il doloreun infortunio alla gamba sinistra, che ha interessato probabilmente i legamenti della slalomista., però,il sostegno medico in loco e il trasporto repentino in ospedale, la sportiva a stelle e strisce ha informato il proprio team del miglioramento delle proprie, sebbene la sua campagna olimpica risulti inevitabilmente compromessa. L’americana non ha perso conoscenza e ha rassicurato tutti pubblicamente, ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

La diretta testuale di Italia - Svezia , semifinale del torneo del doppio misto di curling alle2022 . Amos Mosaner e Stefania Constantini non hanno intenzione di fermare la loro corsa verso una medaglia. Appuntamento al National Aquatics Centre alle ore 13.05 italiane per la ...Il vento si fa finalmente da parte alleinvernali 2022 di, lasciando spazio allo sci alpino, che per i colori azzurri nella notte italiana porta notizie agrodolci. Si comincia dal secondo posto di Federica Brignone nello ...Buone notizie da Pechino per quanto concerne Nina O’Brien, caduta rovinosamente sulle nevi cinesi in occasione delle Olimpiadi invernali 2022. L’atleta statunitense ha preoccupato il pubblico ...Mattia Casse non riuscirà a gareggiare alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Una nuova beffa per l’azzurro: originariamente non era stato convocato per i Giochi, poi era stato fatto partire alla ...